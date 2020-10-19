Минтруд: новая модель расчета прожиточного минимума исключает риск его снижения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время прожиточный минимум пенсионеров в России занижен, одно это исправит новая методика расчета показателя. Об этом заявила заместитель министра труда страны Ольга Баталина во время своего выступления в Общественной палате на чтении проекта закона о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

- Если сейчас посмотреть в расчетном соотношении, то можно заметить, что в настоящее время среднедушевой прожиточный минимум пенсионера составляет около 81,5-82%. Согласно новой методике он будет составлять 86%. Так мы уберем занижение, - объяснила Ольга Баталина.

Замглавы Минтруда России добавила, что новая методика полностью исключит снижение показатель, в то время как по действующей модели его величина зависит от изменения стоимости продуктов питания и может снижаться.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня думский комитет одобрил проект бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы, по котором среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в грядущем году превысит 17,4 тысячи рублей.