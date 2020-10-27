Татьяна Голикова рассказала, что поможет избежать второго локдауна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник, 27 октября, выступая на форуме "Деловая Россия" рассказала, что поможет избежать в России повторного введения жестких ограничительных мер. Она считает, что если население и трудовые коллективы будут соблюдать все меры безопасности, то вводить повторную самоизоляцию не придется.

"Избежать второго локдауна можно только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и, конечно, своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий", - передает ТАСС слова Голиковой.

Татьяна Голикова подчеркнула, что всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями.

Напомним, что в последнее время в России наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Так, 25 октября был зафиксирован суточный антирекорд по выявлению коронавирусной инфекции - 17 347.