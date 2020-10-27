Врач объяснил, почему осенью много пациентов с тяжелой формой COVID-19

Врач объяснил возросшее число тяжелых случаев коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики отмечают, что с наступлением осени тяжелых случаев коронавируса в стране стало фиксироваться больше. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Краснодарской инфекционной больницы № 1 Игорь Люлин отмечает, что это связанно с сезонным обострением обстановки, а не с мутацией вируса.

«Это тот же самый возбудитель инфекции, появившийся год назад в Китае. Вирус - простейшая форма живого организма, которая может адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды. Но он не мутировал за время наблюдения. Просто идет развитие эпидемии, заражается все больше людей. А в осенне-зимний период наблюдается прогнозируемый сезонный подъем», - цитирует Люлина «Российская газета».

При этом медик подчеркнул, что у коронавируса на первой стадии нет никаких существенных отличий от обычной простуды, даже потеря обоняния происходит не в первый день. В связи с этим Игорь Люлин настоятельно рекомендует при появлении первых простудных симптомов немедленно вызывать врача, чтобы специалист сам уже смог определить дальнейший ход лечения и предотвратить развитие осложнений.

Напомним, ранее Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо будет надевать в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Новые правила вступят в силу со среды, 28 октября, передает Пятый канал.

Добавим, за минувшие сутки в России было выявлено 16550 новых случаев коронавируса. Из них в Москве – 4312 случаев, передает ОТР.