Коронавирус в Москве, последние новости на 28 октября 2020 года: в столице планируют ввести чек-ины в ресторанах

Роспотребнадзор выпустил свежие требования по соблюдению масочного режима на федеральном уровне Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Москве продолжает оставаться на прежнем уровне. Накануне было выявлено 4312 новых случаев. Госпитализировано чуть более 1,2 тысяч пациентов. Большинство заболевших — молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. По прежнему высок процент диагностированных случаев Covid-19 у пожилых старше 65 лет — более 15%.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Москве.

Роспотребнадзор выпустил свежие требования по соблюдению масочного режима на федеральном уровне. Носить средства индивидуальной защиты теперь необходимо в тех местах, где одновременно могут находиться более 50 человек. Кроме того, ведомство рекомендовало запретить работу ночных клубов и баров. Однако в Москве этого делать не будут. Ведь в столице действует цифровой контроль.

В Москве планируют расширить систему чек-инов при посещении общественных мест. Ранее она действовала только в ночных заведениях. Теперь практику хотя применять в ресторанах и салонах красоты.

Ученый из Москвы, профессор институт Гамалеи Анатолий Альтштейн поддержал введение повсеместного масочного режима. Раз во время второй волны не стали вводить карантинных мер, то сдерживать распространение ковида надо хотя бы таким способом.

В Москве активно продвигают новую страховую услугу: антикоронавирусный полис. По нему заболевшему полагается выплата. Однако есть свои нюансы и горожане не спешат оформлять страховку. В тонкостях продукта разобралась «Комсомолка».