"Если декабрь будет морозным": Директор Института экономики здравоохранения предсказала снижение заболеваемости коронавирусом зимой

Эксперт предсказала снижение заболеваемости коронавирусом зимой Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович заявила о том, что в ближайшие месяцы число случаев коронавируса будет только расти. Это связано с тем, что сейчас идет активный сезон респираторных инфекций.

- Известно, что респираторные инфекции в холодное и очень холодное время года немного затухают. А в слякотное, переходное время межсезонья снова возрождаются. Так что можно предполагать, что в ноябре у нас будет всплеск. Если декабрь будет морозным, произойдет некоторое падение заболеваемости, - рассказала Попович в интервью kp.ru.

Она добавила, что в феврале заболеваемость вновь пойдет вверх.

Напомним, коронавирус в России и в мире продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки в стране выявили 16 550 новых случаев заражения. Большинство зараженных, по-прежнему, в Москве - 4 312 человек. В тройку антирейтинга также вошли Санкт-Петербург (721) и Московская область (496).