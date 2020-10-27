Попова: 85% заболевших коронавирусом нарушали правила профилактики

Попова заявила, что 85% заболевших COVID-19 нарушали правила профилактики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 27 октября, заявила, что по данным опроса заболевших коронавирусом, 85% из них нарушали эпидемиологические правила, связанные с распространением инфекции.

"При опросе, мы опрашиваем всех заболевших, 85% из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила - не носили маски, не мыли руки",- сказала Анна Попова в эфире канала "Россия 24".

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила о том, что повторный локдаун в стране удастся предотвратить, только если граждане не будут пренебрегать правилами безопасности, связанными с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в последнее время в России увеличилось число инфицированных COVID-19 за сутки. Так, 25 октября был побит рекорд - медики выявили 17 347 зараженных.

Увеличилось и количество умерших. По последним данным, в России за последние сутки скончались от коронавируса 320 человек.