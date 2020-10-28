В Нижегородской области завершается ремонт дорог в рамках нацпроекта

В Нижегородской области завершается ремонтная кампания в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ее итоги подвел губернатор Глеб Никитин.

- 160 участков дорог из 195 запланированных на этот год уже введены в эксплуатацию, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Их общая протяженность превышает 719 километров. Всего же в рамках национального проекта в регионе в нормативное состояние более 880 километров дорог в Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области, все работы идут по графику. В настоящее время общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,69 миллионов квадратных метров. Это 98,8% от годового объема.

- Это означает, что дорожное покрытие практически на всех включенных в план нацпроекта участках уже уложили, - пояснил Глеб Никитин. - В основном специалистам теперь осталось привести в порядок обочины и инфраструктурные элементы на отремонтированных дорогах. Также сотрудники Главного управления автомобильных дорог должны провести приемку работ. К началу ноября ремонтная кампания по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе должна завершиться.

Напомним, все контракты на проведение дорожных работ по поручению губернатора Нижегородской области были заключены еще в 2019 году. Благодаря этому подрядчики смогли рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к дорожному ремонту.