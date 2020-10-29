В Армении заявили об уничтожении турецкого беспилотника в Карабахе Фото: REUTERS

Утром в четверг, 29 октября, подразделения противовоздушной обороны ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбили турецкий беспилотник «Байрактар». Такое заявление сделала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения ПВО Арцаха (непризнанная НКР - прим. ТАСС) уничтожили очередной турецкий ударный беспилотник "Байрактар"», - заявила пресс-секретарь в своем Telegram-канале.

Анкара и Баку пока никак не прокомментировали это заявление.

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 октября. Ереван и Баку объявили военное положение и мобилизацию. Турция изначально заявила о поддержке, в том числе и военной, Азербайджана.

Представители МИД Армении и Азербайджана сели за стол переговоров 9 октября по инициативе российской стороны, и договорились о прекращении военных действий 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах 17 октября. Огонь должен был прекратиться 18 октября, но и на этот раз соглашение было нарушено.