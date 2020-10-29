В Кремле назвали абсолютно невозможным появление в России журнала формата Charlie Hebdo

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал невозможным существование в России журналов, подобных французскому Charlie Hebdo, напомнив, что Россия отчасти мусульманская страна, в нашей стране проживает около 20 миллионов мусульман.

«В России преобладающей религией является христианство, но уникальность нашей страны в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу», - заявил представитель Кремля.

«Поэтому существование такого журнала у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства», - отметил он.

При этом, комментируя корректуры на пророка и произошедшие накануне теракты, Песков заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать.

Как писал сайт kp.ru, рядом с французским на Большой Якиманке в Москве прошел Митинг против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo.