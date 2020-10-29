В 2021 году в Нижегородской области благоустроят свыше 180 сельских территорий

Более 180 проектов по благоустройству планируется реализовать в районах Нижегородской области в 2021 году по программе «Благоустройство сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Участие нашего региона в этой программе дает дополнительную возможность для развития сельских поселений, - пояснил Глеб Никитин. - Помимо ремонта дорог и строительства социальных объектов, важную роль в жизни сельских жителей играет благоустройство территорий. К счастью, с каждым годом в селах и деревнях Нижегородской области появляется все больше новых объектов благоустройства. Они делают жизнь местных жителей комфортнее.

По словам Глеба Никитина, в этом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 13 районах Нижегородской области было реализовано 45 проектов по благоустройству. Их общая стоимость оценивается в 50 миллионов рублей.

Среди этих проектов было возведение новых детских игровых и спортивных площадок, обустройство зон отдыха и памятников. Также на территории сельских территорий было устроено уличное освещение, тротуары и пешеходные дорожки.

- Все эти мероприятия в рамках программы направлены на повышение качества жизни нижегородцев, - подчеркнул Глеб Никитин. – В соответствии с планами на 2021 год, российское министерство сельского хозяйства согласовало нашу заявку. Она предполагает выполнение более 180 проектов благоустройства в районах Нижегородской области. В общей сложности, на эти цели будет направлено 235 миллионов рублей, в том числе 130 миллионов рублей мы собираемся привлечь из федерального бюджета.