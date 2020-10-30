"Мы в плен никого не берём": Лукашенко дал предупреждение протестующим

Лукашенко напомнил, что протестующие перешли красную черту "по всем направлениям" Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с сегодняшнего дня, "если кто-то прикоснётся к военнослужащему, должен уйти оттуда как минимум без рук".

Он также сказал, обращаясь к участникам протестных акций: "Мы в плен никого не берём", и отметил, что протестующие "выходят на железную дорогу", "вешают фашистские знамёна на линии электропередачи" и "прячутся в квартирах граждан".

Кроме того, Лукашенко снова напомнил, что участники протестных акций перешли красную линию "по многим направлениям"

- Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать, - заявил Лукашенко.

О том, что оппозиция Беларуси перешла "красную черту", президент сообщил ещё 27октября. Тогда, как сообщал сайт KP.ru, Лукашенко заявил, что против Беларуси "развернули террористическую войну по отдельным направлениям", и власти республики обязаны это пресечь.