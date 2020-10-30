В Кремле заявили, что связи между серией терактов во Франции и нападением на полицейских в Татарстане нет

Кремль не нашел связи между терактами во Франции и атакой в Татарстане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между нападением подростка на полицейских в Татарстане и терактом в Ницце нет никакой связи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то? - ответил пресс-секретарь президента на вопросы журналистов.

Песков также отметил, что Кремль - не полиция и не Следственный комитет, однако по инциденту в Татарстане "всё очевидно".

Напомним, в ночь на 30 октября 16-летний подросток бросил несколько "коктейлей Молотова" на парковку отдела полиции города Кукмор в служебные машины, а затем угрожал ножом двум сотрудникам МВД. Одного из них юноша ранил, полицейским пришлось применить оружие, молодой человек погиб, сообщал сайт KP.ru.

Во Франции вчера, 29 октября, произошло сразу пять терактов. Один из них был в Ницце, где 21-летний выходец из Туниса убил в церкви Нотр-Дам трёх человек. Одну женщину он обезглавил.