Пять атак на Францию: власти вводят в стране антитеррористический план

Власти оказались вынуждены реагировать на активизировавшихся исламистов максимально оперативно после того, как с разницей в два часа произошло два теракта. Фото: REUTERS

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении плана по противодействию радикальным исламистам. Он будет распространяться на всю страну.

Президент Пятой республики Эммануэль Макрон провел экстренное заседание Совета безопасности.

Как полагают эксперты, правительство усилит патрулирование улиц, будут взяты под контроль церкви, мечети и молельные дома, а также проведена проверка людей, которые фигурируют в списках как потенциально опасные и склонные к терроризму.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование. Фото: REUTERS

По данным французской полиции, во Франции насчитывается не менее восьми тысяч радикальных исламистов.

Власти оказались вынуждены реагировать на активизировавшихся исламистов максимально оперативно после того, как с разницей в два часа произошло два теракта.

Первый произошел в Ницце в соборе Нотр-Дам, во время утренней мессы. В храм ворвался молодой человек с ножом. Он обезглавил прихожанку и церковного охранника. Несколько человек получили ранения. Одной женщине удалось бежать из храма и укрыться в соседнем баре, но от полученных ранений она умерла.

Через 10 минут после произошедшего, полиция смогла задержать террориста - он был тяжело ранен и доставлен в больницу.

Французская пресса со ссылкой на источники в правоохранительных органах назвала имя задержанного. Им оказался некий Брахим А., выходец из Туниса. Фото: twitter.com

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование. Французская пресса со ссылкой на источники в правоохранительных органах назвала имя задержанного. Им оказался некий Брахим А., выходец из Туниса. Его возраст определяют пока только очевидцы, рассказывающие, что на вид молодому человеку – от 20 до 25 лет.

Уже установлена связь нападавшего с международными террористическими организациями.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом и приказал временно закрыть все храмы в городе. В Ниццу побывал президент Эмманюэль Макрон.

Через два часа произошел второй теракт. В Авиньоне неизвестный мужчина напал на полицейских с ножом. Он также выкрикивал «Аллах акбар». Нападавший был застрелен на месте.

После этого пришли экстренные сообщения из Саудовской Аравии. В Джидде произошло нападение на охранника генерального консульства Франции. Нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом и приказал временно закрыть все храмы в городе. В Ницце побывал президент Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Атаковавшим оказался местный житель. Его имя пока не называется. Сразу после нападения он был задержан саудовскими полицейскими.

Затем появилась информация об очередном ЧП: на сей раз на севере Парижа в районе Порт-де-ля-Шапель. Между двумя людьми произошла ссора, в результате которой один из участников конфликта достал нож и стал им размахивать. Полицейским подобное поведение показалось подозрительным, и мужчин арестовали. Начато расследование, хотя пока полиция заявляет, что это происшествие не имеет отношения к теракту в Ницце.

В это же время глава округа Перраш во французском Лионе сообщил о задержании мужчины, который планировал совершить нападение на прохожих. У задержанного при себе был найден нож. 26-летний выходец из Афганистана признался, что ему мерещилась голоса, требовавшие убивать неверных.