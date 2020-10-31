Коронавирус в Москве, последние новости на 31 октября 2020 года: ждать массовой вакцинации от ковида осталось недолго

Главная новость последних дней — старт массовой вакцинации от ковида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость Covid-19 в Москве по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Накануне было объявлено, что в столице диагностировали более 5,2 тысяч новых случаев коронавируса. При этом госпитализация понадобилась 1274 пациентам.

Практически каждый второй заболевший — молод. Чаще всех по прежнему заражаются люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пожилых больных стало чуть меньше — около 13% от общего числа выявленных накануне случаев.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Главная новость последних дней — старт массовой вакцинации от ковида. Отечественную вакцину «Спутник V» смогут поставить все уже в ноябре. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она добавила, что сейчас промышленность начала выпуск больших партий препарата, а чиновники от медицины заняты подготовкой прививочных кабинетов. Когда все будет готово, горожанам предложат пройти добровольную процедуру.

Также вице-мэр прокомментировала работу временных ковидных госпиталей. Их подготовили еще весной, когда шел рост заболевших в первую волну. Но тогда их использовали не так масштабно, поскольку перепрофилировали остальные больницы. Сейчас, чтобы не снижать объемы медпомощи в остальных клиниках, временные площадки заработали в полную силу.

Мэр столицы Сергей Собянин, которые сейчас также возглавляет рабочую группу Госсовета по вопросам сдерживания коронавируса, провел совещание с коллегами. Должностные лица обсудили увеличение объемов тестирования, обеспечение амбулаторных пациентов лекарствами и дооснащение лабораторий.

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