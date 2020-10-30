Тест на антитела к COVID: Как расшифровать и чем грозит результат

На антитела к коронавирусу в столице могут провериться только взрослые в 30 поликлиниках ежедневно Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Интернет полнится страшилками про тест на антитела к COVID.

"Чувствовала себя хорошо, но решила просто так из любопытства сдать кровь на антитела, - рассказывает москвичка Ольга. - Результат - больна сейчас. Симптомов нет. Всю семью теперь посадили дома на карантин на 14 дней".

Обычная, увы, сегодня история. Многим непонятно, при каких показателях теста пациента могут записать в заразные и временно запретить общение с посторонними.

Депздрав Москвы составил памятку для тех, кто бесплатно сдаёт в районных поликлиниках анализ на антитела к COVID. Эту инструкцию могут использовать и те, кому тест на опасную инфекцию делали в частных лабораториях. С помощью специалистов разбираемся, как расшифровать результат, какие цифры и что означают, чем грозят.

ЧТО СДАЕМ

Тест на антитела официально называется ИФА (ИХЛА) (иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ). Это более сложное обследование, чем ПЦР-анализ с мазком из носа и горла. Там можно просто узнать, болен сейчас или нет.

ИФА-тест покажет все подробно - начало или пик заболевания в организме, переболел ли уже человек и есть ли у него антитела и сколько их. То есть иммунный ответ к вирусу. У пациента берут кровь из вены. Врачи считают, что такой тест даёт максимально точный результат.

ЧТО ИЩЕМ

IgM - самые ранние антитела, которые появляются при первой иммунной реакции организма во время нападения вируса. Если они есть в крови, значит, именно сейчас ковид и точит человека. Хотя при этом больной иногда может отлично себя чувствовать.

lgG - эти антитела вырабатываются позже и остаются надолго. Они говорят о формирующемся иммунитете.

РАСШИФРОВЫВАЕМ ЦИФРЫ

1. Результат: IgM меньше 1 и IgG меньше 10.

Что значит: организм не сталкивался с вирусом. У пациента нет антител к COVID.

Чем грозит: Заразиться можно в любой момент. Поэтому надо соблюдать ковидные правила - носить маску и перчатки в общественных местах и транспорте, держать дистанцию, пользоваться санитайзером, по возможности оставаться дома.

2. Результат: IgM от 1 до 2 и IgG меньше 10.

Что значит: Сомнительные цифры. У пациента нет антител к вирусу. Но наличие IgM от 1 до 2 говорит о том, что ковид может находиться в организме. При этом человек может переносить инфекцию бессимптомно.

Чем грозит: для профилактики такого пациента могут попросить поменьше общаться с другими людьми в течение ближайших семи дней. Спустя неделю ему придётся ещё раз сдать кровь из вены. Если за это время человеку станет плохо, нужно сразу же вызывать врача на дом.

Заразиться можно в любой момент. Поэтому надо соблюдать ковидные правила - носить маску и перчатки в общественных местах и транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Результат: IgM равен или больше 2 и IgG меньше 10.

Что значит: Пациент сейчас болеет коронавирусом. Он опасен для других людей. Даже, если не чувствуется недомогания, все равно такой человек считается носителем инфекции.

Чем грозит: С таким анализом отправят в самоизоляцию на 14 дней как самого больного, так и тех, с кем он живет и общается. Им всем запрещены личные контакты с миром. Лучше самостоятельно изолироваться сразу, как узнали результат, не дожидаясь официального постановления санитарного врача о карантине.

Данные анализа человека с ковидом попадают в единый регистр заболевших в районную поликлинику. В ближайшие дни после результатов теста к пациенту придёт терапевт и дальше будет следить за его самочувствием. При необходимости врач выдаст больничный лист.

Если здоровье резко ухудшится, например, поднимется температура выше 38,5 градусов, накроет сильная одышка или кашель, нужно сразу же вызвать врача на дом. По решению терапевта пациента могут увезти в больницу. Если болезнь терпима, например, температура меньше 38,5 градусов и нет одышки, то могут оставить лечиться дома и бесплатно выдать лекарства (подробнее об этом - https://www.kp.ru/daily/217199.5/4308927/).

После 14 дней лечения с момента первого визита врача пациент по правилам может считаться здоровым, если одновременно:

- получил два отрицательных результата теста на коронавирус;

- у него нет признаков ОРВИ и коронавируса.

4. Результат: IgM равен или больше 2 и IgG равен или больше 10.

Что значит: Сомнительные цифры. Поскольку антитела к вирусу есть, но при этом наличие в крови IgM говорит о том, что зараза все ещё может сидеть в организме. То есть человек может переносить инфекцию бессимптомно.

Чем грозит: для профилактики такого пациента могут попросить поменьше общаться с другими людьми в течение ближайших семи дней. Спустя неделю ему придётся ещё раз сдать кровь из вены. Если за это время человеку станет плохо, нужно сразу же вызывать врача на дом.

5. Результат: IgM меньше 2 и IgG равен или больше 10.

Что значит: Пациент переболел коронавирусом. У него есть антитела к этой инфекции. То есть человек заразился и даже возможно перенёс ковид бессимптомно. Несмотря на иммунитет, врачи просят людей с антителами к COVID соблюдать правила - носить маску и перчатки в общественных местах и транспорте, держать дистанцию, пользоваться санитайзером, по возможности оставаться дома.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ

На антитела к коронавирусу в столице могут провериться только взрослые в 30 поликлиниках ежедневно с 8.00 до 20.00. Адреса пунктов сдачи анализов - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Расписание ИФА-тестов составляют примерно на две недели вперед. Нужную дату сдачи крови можно выбрать любым удобным способом:

1. С помощью мобильного приложения:

- «Моя Москва»

В нем нужно зарегистрироваться или авторизоваться. Затем зайти в раздел «Медицина» и там в окне записи к врачу выбрать «Мазок на COVID-19 (ПЦР)» или «Кровь (антитела COVID -19)». Если у вас есть личный кабинет на mos.ru со всеми данными, то они загрузятся автоматически. Иначе полис нужно будет ввести или в разделе «Настройки» приложения вверху экрана, или в самом диалоговом окне;

- «ЕМИАС.ИНФО»

Здесь нужно указать номер полиса ОМС и дату рождения. Затем кликнуть на кнопку «Записаться к врачу» и выбрать нужный анализ на COVID.

Обратите внимание! Полис ОМС обязательно должен быть зарегистрирован в Москве. Если его выдали в другом регионе России, то нужна отметка о медицинском страховании в столице. Также надо прикрепиться к поликлинике, которая участвует в системе ОМС;

- «Госуслуги Москвы»

Здесь в разделе «Запись к врачу» нужно выбрать свое имя и нажать на вкладку «Записаться к врачу». Затем из списка услуг выбрать нужный анализ и специалиста.

2. В личном кабинете на mos.ru

Если прикреплены к городской поликлинике, то сначала надо авторизоваться на сайте или зарегистрироваться (если ещё не сделали этого). В разделе «Услуги» зайти в подраздел «Здоровье» и в записи к врачу выбрать нужный анализ, дату и время.

3. Через информационные киоски в поликлиниках

4. По телефону

Жители, у которых есть московский полис ОМС, но нет прикрепления к городской поликлинике, могут позвонить в пункт сдачи анализа в своём округе. На сдачу теста запишет администратор. Если потребуется перенести запись, надо позвонить в поликлинику. Адреса и телефоны пунктов сдачи тестов на COVID - на сайте Департамента здравоохранения Москвы (https://mosgorzdrav.ru/covid-test).

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ

Врачи не требуют особой подготовки. Но по возможности за два часа до процедуры лучше не есть и не пить, а также воздержаться от курения. За 30 минут не рекомендуется жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Для сдачи анализа надо принести паспорт и полис ОМС. На месте пациентам измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки.

ГДЕ УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение трех дней после сдачи анализа свой результат можно посмотреть:

- в электронной медицинской карте на mos.ru;

- в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

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