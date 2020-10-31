Число погибших из-за землетрясения в Турции достигло 24 человек

30 октября на западе Турции произошло мощное землетрясение Фото: REUTERS

Число погибших при землетрясении в турецком Измире возросло до 24, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Число пострадавших увеличилось до 804 человек.

Напомним, в пятницу, 30 октября, на западе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Его эпицентр находился в участке моря, расположенном около города Сеферихисар. Толчки были ощутимы также на островах Греции.

Сайт kp.ru также сообщал, что сразу после землетрясения уровень воды в море начал резко подниматься. Огромная волна накрыла несколько улиц и разрушила жилые дома.