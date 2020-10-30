При землетрясении в Измире погибли шесть человека

Землетрясение в Измире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате разрушительного землетрясения на западе Турции погибли шесть человек, и по меньшей мере 202 человек получили ранения. Об этом говорится в сообщении турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).

Ранее сообщалось о четырех погибших, один из которых утонул, а также о 120 пострадавших

Отмечается, что после землетрясения во всех пострадавших провинциях, в основном Измир и Айдын, продолжаются спасательные работы. Жители участвуют в спасении людей из-под обломков разрушенных домов после землетрясения.

Как писал сайт kp.ru, по данным сейсмологов эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Землетрясение, которое произошло в 11.51 по времени UTC (14.51 по московскому времени), ощущалось во всем Эгейском регионе, его ощутили жители таких крупных городов как Афины и Стамбул. Кроме того, пострадал и греческий остров Самос, где была разрушена церковь Богородицы.

В результате происшествия разрушены 20 домов. Известно, что один из них разрушился полностью, неизвестно, есть ли под завалами люди. После происшествия резко поднялся уровень воды, некоторые улицы затопило.