Ученые назвали различия в передаче гриппа и коронавируса

Индекс репродукции гриппа оценивают в один — 1,3 человека, тогда как зараженный COVID-19 может передать его десяти и более людям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание Huffington Post перечислило ключевые различия в распространении гриппа и коронавирусной инфекции.

Оба вируса активно распространяются в людных местах - так называемые "события-суперраспространители". Отличие лишь в том, что у коронавируса таких событий гораздо больше из-за слабого коллективного иммунитета к этой инфекции.

Отмечено, что инкубационный период коронавируса длиться гораздо дольше, чем у гриппа, симптомы которого проявляются уже на третьи сутки.

Человек, зараженный коронавирусом, может переносить болезнь бессимптомно, но при этом заражать окружающих.

Индекс репродукции гриппа оценивают в один — 1,3 человека, тогда как зараженный COVID-19 может передать его десяти и более людям.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились 45 миллионов человек.

Число жертв достигло 1,17 миллиона человек. Антирекорд по количеству заболевших за все время держит США — 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия находится на четвертом месте - 1 618 116.