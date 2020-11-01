В Турции ввели налог на проживание в отелях Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В Турции с 1 ноября должен начать действовать налог на проживание в отелях. Представители туристической отрасли страны рассчитывают, что нововведение временно отложат из-за глубокого кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Изначально новый налог в размере 1% должны были взимать с апреля текущего года. Предполагалось, что с 1 января следующего года его увеличат до двух процентов. Однако в марте турецкий президент Тайип Эрдоган объявил, что введение налога на проживание временно откладывается до ноября в качестве одной из мер поддержки туристического бизнеса, пострадавшего из-за эпидемии и ограничений.

- Срок введения налог вновь подошел, но ясности пока что нет. Парламент поднял вопрос о новой отсрочке. Мы полагаем, что ее одобрят. Власти не смогут получить деньги ни от туроператоров, ни от агентств, ни от отелей, ни от туристов из-за глубокого кризиса в отрасли, - сообщил в интервью РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров Турции.

Напомним, что власти Турции заявили о введение нового налога в декабре прошлого года. Платить придется за все типы недвижимости, где останавливаются туристы: начиная с пятизвездочных отелей и заканчивая кемпингами и гостевыми домами.