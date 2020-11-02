Россияне снова стали экономить на кафе и покупке одежды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне снова стали экономить на покупке одежды, походах в кафе и приобретении промышленных товаров. По данным аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, с 23–29 октября потребительская активно сократилась с 6,9 до 6,3 баллов.

На чем стали экономить:

Одежда и обувь - 9% по сравнению с предыдущей неделей,

Турагентства –6%,

Кафе и рестораны - 4%,

Общественный транспорт – 4%,

Автоуслуги - 5%.,

Ж/д билеты – 5%.

Но не на всем стали экономить. Например, на образование траты выросли на 10%, на развлекательные центры, выставки, детские и игровые зоны в ТЦ, зоопарки на 22%, а расходы на закупку продуктов и лекарств остались на прежнем уровне.

Данные ЦБ, с которыми ознакомились «Известия», подтверждают, что в России приостановилось восстановление деловой активности.

В «Опоры России» прогнозы еще более тревожные: до июля 2021 года могут закрыться 50% кафе и ресторанов.

Еще одна статься расходов для россиян - это оплата домашнего интернета. Провайдеры все чаще говорят о предстоящем подорожании, пишет ФАН.