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Политика

Небензя оценил возможность продления ДСНВ при Байдене

Постпред считает, что демократ понимает необходимость продления соглашения
Ксения АНУФРИЕВА
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Небензя оценил возможность продления ДСНВ при Байдене

Небензя оценил возможность продления ДСНВ при Байдене

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Практически победивший на выборах в США кандидат от демократов Джо Байден понимает необходимость продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с российской стороной. Несмотря на это, потенциальная смена власти в Вашингтоне не означает, что у России со Штатами не будет «шероховатостей» в вопросе оружия. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в пятницу, 13 ноября.

- Это не значит, что у нас все будет гладко и легко в данной области с США, если к власти там придут демократы. Но Байден точно понимает необходимость продлить ДСНВ. Об этом даже Владимир Владимирович Путин недавно говорил, - сказал постпред в интервью РИА Новости.

В настоящее время Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений является единственным существующим соглашением между российской и американской стороной об ограничении вооружения. Его срок истекает в начале февраля следующего года. Если СНВ-3 не будет продлен, то в мире не останется договоров, которые ограничивали бы арсеналы крупнейших ядерных держав.

Ранее Василий Небензя говорил, что ОЗХО на фоне инцидента с Навальным и некоторых других случаев утратила свой авторитет и превратилась в инструмент политических игр.