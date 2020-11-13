Врач назвал четыре признака перенесенного коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Некоторые симптомы коронавирусной инфекции могут сохраняться длительное время даже после полного выздоровления организма. Есть признаки, по которым можно понять, что вы уже перенесли заболевание в легкой или бессимптомной форме, не сдавая тесты для диагностики COVID-19. Об этом рассказал врач Сергей Грошев в пятницу, 13 ноября.

- Самые распространенный признак – частичная или полная потеря обоняния. Также после коронавируса могут наблюдаться слабость из-за гипоксии на фоне поражения легких, кашель и одышка. Такие симптомы могут сохраняться у переболевших коронавирусом пациентов в течение разных промежутков времени, - объяснил специалист.

Срок сохранения признаков коронавируса после выздоровления по большей части зависит от объема вовлечения в заболевания легочной ткани. Чем больше были повреждены легкие, тем дольше у пациента будет наблюдаться кашель, одышка и общая утомляемость. А вот потеря обоняние почти у всех ранее зараженных проходит быстро, отметил медик.

- Важно, чтобы реабилитация пациентов начиналась сразу же, с первых дней заражения. Конечно, способы восстановления организма зависят от состояния больного и уровня насыщения кислородом крови, - добавил Сергей Грошев в интервью «Слово и Дело».

Как сообщал сайт kp.ru, накануне профессор Елена Гусакова предупредила, что переболевший коронавирусной инфекцией пациенты не выходят из больниц абсолютно здоровыми. Все люди, перенесшие коронавирус, нуждаются в реабилитации.

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