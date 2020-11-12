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От витаминок до гормонов: почему больных коронавирусом в России лечат по-разному даже с одинаковыми симптомами

На что ориентироваться пациенту, чтобы еще больше не навредить здоровью в попытке победить болезнь — советы экспертов по доказательной медицине
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Медицинские работники и пациент с коронавирусом в Александровской больнице Санкт-Петербурга.

Медицинские работники и пациент с коронавирусом в Александровской больнице Санкт-Петербурга.

Заразившиеся и уже переболевшие жители нашей страны вовсю делятся рецептами лечения ковида в соцсетях. Обсуждают эти назначения и в профессиональных медицинских сообществах в интернете. Зачастую – с негодованием или со смехом сквозь слезы.

- Одна из главных проблем в том, что наши пациенты уверены: врач обязательно должен назначить лекарства! Независимо от стадии, формы болезни. А если не назначит гору таблеток и микстур — значит, не лечит. Плохой доктор. На него и нажаловаться могут, - рассказывает врач-кардиолог, терапевт, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

С другой стороны, и сами российские медики уже привыкли к такому подходу (назначить «хоть что-то»), продолжает эксперт. Не зря ведь у нас есть «ноу-хау», которые не признаны лекарственными средствами больше нигде в мире. Просто потому, что не имеют доказанной эффективности. Самый яркий пример – иммуномодуляторы. Из той же серии «суперэффективные» противовирусные, которые якобы и грипп запросто побеждают, и вообще с любым вирусом разделаться могут.

- Действительно работающих противовирусных препаратов в современной медицине — раз-два и обчелся. Среди них лекарства от герпеса, гепатита С, ВИЧ. Препаратов, способных эффективно бороться с коронавирусом нового типа, на сегодня нет! - подчеркивает Ярослав Ашихмин. Все попытки исследований либо провалились полностью, либо показывают эффективность, лишь немногим отличающуюся от плацебо (пустышки). При этом побочные эффекты могут быть очень даже заметные.

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вместе с тем, врачи ковидных стационаров отмечают, что хоть заболеваемость коронавирусом и растет, летальность — то есть доля умерших от числа заразившихся – падает. Препараты, действительно помогающие больным с ковидом, с убедительно доказанной эффективностью, есть. Главное – отделить зерна от плевел. Только вот как это сделать простому пациенту, не обремененному медицинским образованием?

Вот, какие советы дает научно-медицинский просветитель и практикующий врач Ярослав Ашихмин (с ним солидарны многие коллеги — врачи-эксперты по доказательной медицине):

1. Первое и главное, что надо понять: препаратов, которые могут снизить риск заражения коронавирусом или способны эффективно бороться с самим вирусом – нет. Соответственно, все предлагаемые лекарства с назначением «против вируса», организму ощутимо не помогут. А в худшем случае навредят.

2. При бессимптомной форме – если коронавирус у вас обнаружен в мазке из рото/носоглотки, но признаков болезни нет, не нужно принимать ничего. От слова совсем. Просто соблюдать правила изоляции и наблюдать, не появятся ли симптомы.

Во время сдачи анализа на коронавирус Covid-19.

Во время сдачи анализа на коронавирус Covid-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

! Внимание: средств, доказанно помогающих затормозить болезнь, избежать ее перехода из бессимптомной стадии в легкую и т. д., на сегодня не существует! Про иммуномодуляторы мы уже сказали (пользы нет), витамины «забить» коронавирус тоже никоим образом не способны.

Единственное, что доказано на сегодня: если у человека изначально дефицит витамина D, то его восполнение до нормы помогает и иммунитет привести в норму. Но точно не сделает вас суперменом и не даст повышенную защиту от «короны».

3. При легком течении болезни (главный признак – нет одышки, температура ниже 38,5) целесообразны исключительно симптоматические препараты – только те, которые вам реально требуются при соответствующих симптомах. Это могут быть:

- жаропонижающие — по последним данным температуру рекомендуется сбивать, когда для вас лично она становится дискомфортной. При ковиде оптимальным считается прием парацетамола;

- обезболивающие – в случае сильной боли в мышцах и суставах;

- препараты против кашля. Их должен подобрать врач – в зависимости от того, сухой у вас кашель или мокрый, есть ли мокрота и т. д.;

- противовоспалительные в случае сильной боли в горле;

- противодиарейные средства.

Еще раз подчеркнем: эти препараты нужны только если есть конкретные жалобы, ни в коем случае не для «профилактики» лихорадки или боли. В принципе, это стандартный набор обезболивающих-противовоспалительных-жаропонижающих, который обычно есть в любой домашней аптечке.

4. Если болезнь переходит в среднетяжелую форму (признаками служат одышка, температура выше 39 градусов в течение 2-3 дней), то могут понадобиться препараты-антикоагулянты. Это лекарства, препятствующие чрезмерной свертываемости крови и образованию микротромбов.

Важно: определить, нужны ли они лично вам, может только врач, часто с учетом анализов крови. И только врач может определить подходящий вид и дозу антикоагулянта. Самостоятельный выбор и прием этих препаратов чреват открытием кровотечений, вплоть до летальных!

5. При тяжелой форме COVID-19, когда пациента уже госпитализируют в больницу, могут назначаться мощные препараты, подавляющие иммунитет — глюкокортикостероидные гормоны. Там же, в больнице, могут быть определены показания для антибиотиков – как правило, их назначают тяжелым больным, находящимся на ИВЛ. Либо при развитии бактериальных инфекций после сильного подавления иммунитета кортикостероидами.

Самолечение коронавируса чревато серьезными последствиями, лучше всего довериться врачам.

Самолечение коронавируса чревато серьезными последствиями, лучше всего довериться врачам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЖНО

Главные ошибки при лечении ковида на дому

Врачи — эксперты по доказательной медицине перечисляют самые распространенные заблуждения:

- прием иммуномодуляторов (они попросту не работают, а в худшем случае могут привести к непредсказуемым последствиям в дальнейшем);

- прием противовирусных препаратов с недоказанной эффективностью;

- прием гидроксихлорохина и других антималярийных препаратов (их польза в лечении ковида не подтвердилась, при этом возможны опасные побочные эффекты для сердечно-сосудистой системы);

- самостоятельный прием антикоагулянтов, кортикостероидов;

- прием антибиотиков – при легких и среднетяжелых формах, которые лечатся на дому, антибиотики не нужны никогда;

- витамины в лошадиных дозах. Особенно любимый многими витамин С (аскорбинка). Ни в защите от ковида, ни в борьбе с болезнью он не поможет. А вот желудку и почкам большие дозы могут серьезно навредить.

В ТЕМУ

Пациентам с тяжелыми хроническими болезнями (диабет, сердечно-сосудистые заболевания и др.) при заражении коронавирусом может понадобиться коррекция лечения их основных заболеваний. Поэтому таких пациентов с ковидом по правилам предписывается госпитализировать уже при среднетяжелой форме, не дожидаясь тяжелой.

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