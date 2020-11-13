«Было достаточно жестко»: Песков прокомментировал задержание мэра Томска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание томского мэра Ивана Кляйна. Вероятно, жесткие обстоятельства задержания градоначальника связаны с тяжестью подозрений, сказал он в интервью журналистам 13 ноября, в пятницу.

- Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска. Мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко было. Прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, - сказал пресс-секретарь российского президента.

Официальный представитель Кремля добавил, что пока что не располагает деталями данной ситуации.

Напомним, что томского мэра Ивана Кляйна задержали во время утреннего совещания. Следователи подозревают градоначальника в превышении должностных полномочий в пользу предприятия «Томское пиво», в котором Кляйн раньше был гендиректором.

Губернатор Томской области также прокомментировал задержание. Он сообщил, что власти не имеют права вмешивать в деятельность правоохранителей, и выразил уверенность в том, что последние проведут тщательное расследование.