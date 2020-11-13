Мэр Томска Иван Кляйн задержан силовиками. Кирилл Кухмарь/ТАСС

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан сегодня утром сотрудниками правоохранительных органов. О задержании градоначальника в пятницу, 13 ноября, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники в силовых структурах. Согласно их информации, Кляйна задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

По данным "Пятого канала", задержали чиновника примерно в девять часов утра. В этот момент у томского градоначальника проходило аппаратное совещание. Оперативная группа в составе десяти или более человек зашла в кабине мэра после окончания заседания и вручила ему постановление о возбуждении уголовного дела из-за превышения должностных полномочий. Затем на чиновники надели наручники и увели.

Мэра Томска задержали прямо во время утреннего совещания

Информацию о задержании мэра уже подтвердил Следственный комитет. Сообщается, что в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» ложные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка, где располагается «Томское пиво». Сейчас в квартире подозреваемого, а также в здании томской администрации и на территории предприятия проводят обыски, следователи опрашивают свидетелей.

Летом текущего года силовики задержали заместителя мэра Томска по вопросам безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по делу о получении крупной взятки.

Иван Кляйн был главой администрации Томска последние семь лет. До своего избрания мэром города чиновник являлся руководителем одной из самых крупных региональный компаний «Томское пиво». Директором завода его назначили еще в 1991 году, спустя четыре года избрали генеральным директором пивоваренного предприятия. После того, как Кляйн стал томским мэром, совет директоров организации поставил на должность генерального директора его жену – Галину Кляйн.