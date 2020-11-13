Как устроить безопасный новый год для ребенка во время пандемии, советы специалистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 декабря в этом году может оказаться под угрозой. Из-за ситуации с коронавирусом кафе и ресторанам уже запретили работать после 23:00. А как быть с детским праздником, безопасно ли приглашать домой Дедушку и какая есть альтернатива? Эксперты дали советы, как не испортить праздник детям и при этом провести его безопасно.

Прежде всего нужно понимать, что приглашая домой Деда Мороза и Снегурочку повышается риск заражения коронавирусом. Главные герои Нового года посещают много человек, среди которых запросто могут оказаться инфицированные.

- То есть, велик риск заболеть. Так что на месте родителей я бы воздержалась от приглашения Деда Мороза и снегурочки домой. Даже если все будут в маске – это не даст стопроцентной гарантии, - советует NEWS.ru врач-инфекционист Анна Орешкова.

Медики советуют просить у аниматоров справки об отсутствии коронавируса, но по-сути это мало что даст, так как после получения документа гость наверняка заглянул еще на десяток праздников.

Тем не менее, ребенку трудно объяснить, почему праздник отменяется, ведь дед Мороз же «волшебный». Поэтому можно смело воспользоваться современными технологиями и перенести поздравление в видеоформат.

- Не так важен формат поздравления, как его содержание. Дедушка транслирует ребенку, что его все любят, что он важен, - рассуждает детский психолог Наталья Наумова.

Например, можно сказать, что из-за болезни Дедушка Мороз оставляет всем подарки под елкой, а лично придет в следующем году. Но если ребенок очень хочет, то мама и папа могут нарядиться в костюмы и устроить дома праздник.

- Что касается альтернативного формата поздравления, то у современных детей это не вызовет отторжения, так что можно не бояться, - заключила эксперт.

Самое главное помнить, что ни в какие времена нельзя угрожать ребенку «Дедушка Мороз не принесёт подарок, если будешь плохо себя вести». Это может привести к падению самооценки и дополнительным переживаниям.

Из-за эпидемии Новый год может пройти без массовых отмечаний и широких гуляний. Вирусологи опасаются заранее прогнозировать картину заболеваемости. А люди и компании не спешат заказывать проведение праздничных мероприятий у аниматоров и ивентщиков, сообщает телеканал "360".