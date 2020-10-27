В России запретили ночные рестораны и развлекательные мероприятия

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить время работы кафе и ресторанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор временно запретил по всей России ночные рестораны и развлекательные мероприятия с подачей еды с 23:00 до 6 часов утра. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации и вступит в силу с завтрашнего дня, 28 октября.

- Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов, - сказано в документе.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в России с 28 октября вступает в силу всеобщий масочный режим. Россияне обязаны носить маски во всех местах массового пребывания, на парковках, в лифтах, такси и другом общественном транспорте. В ведомстве также уточнили, что местами массового пребывания считаются пространства, где одновременно может находиться от 50 человек.