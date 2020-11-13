СК РФ И МАК проверят летную школу, где обучался разбившийся телеведущий Колтовой

Телеведущий НТВ Александр Колтовой увлекался пилотированием. Фото: Instagram.com

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следователи Следственного комитета (СК) России проведут проверку летной школы, где обучался погибший ведущий НТВ Александр Колтовой.

Речь об учебном центре «Аэро регион тренинг», который находится в Мячково. Администрация уже предоставила все необходимые документы проверяющим.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за неисправности самолета, а не из-за человеческого фактора.

- Всеми ведомствами, занятыми в расследовании будет проведена тщательная проверка прохождения обучения пилотом, программы, количество налета, — рассказал ФАН источник в Росавиации.

Известно, что Колтовой в летной школе получил налет 40 часов, большую часть он провел в небе с инструктором. В декабре 2019 года получил закончил обучение, а спустя четыре месяца получил документы в Росавиации. Общее время в воздухе около 100 часов, 30 из них самостоятельные полеты.

Актриса театра и кино Наталья Бичан была близкой подругой погибшего телеведущего. Она рассказала, что мужчина звал ее с собой полетать, но девушка отказалась, так как побоялась подниматься с ним в небо.

- Мне кажется, чтобы летать самому, нужно больше навыков и опыта. Я его просила: „Либо завязывай, либо летай с инструктором, потому что даже опытные пилоты падают“. Все бывает в небе: отказывают двигатели, птички попадают. Но, видимо, одному ему было летать интереснее, — отметила Наталья в беседе с Пятым каналом.