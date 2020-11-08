Эксперт: Телеведущий Александр Колтовой погиб, потому что отвел самолет от домов и потерял скорость - это поступок

«Комсомольская Правда» разобрала с экспертом вопросы, которые остаются после гибели телеведущего НТВ Александра Колтового.

«Комсомольская Правда» разобрала с экспертом вопросы, которые остаются после гибели телеведущего НТВ Александра Колтового. Напомним, журналист пилотировал двухместный самолет и разбился неподалеку от подмосковных Люберец. Вместе с ним погибла еще одна пассажирка. Предварительно причиной трагедии называют отказ двигателя.

Мы собрали самые популярные вопросы, которые задают обыватели в соцсетях и попросили ответить на них общественного инспектора по безопасности полетов Кирилла Кондратенко.

1. Почему самолет летел над городом?

- На видео, которое снимали очевидцы, самолет Колтового очень низко летел над жилыми домами. Это разрешено?

- Как вы наверное знаете, полеты запрещены внутри МКАД - всем воздушным судам, кроме вертолетов экстренных служб. Что касается других городов, в том числе на территории Подмосковья, там есть специальные сектора, определенные требования по высоте, которые нацелены как раз на то, чтобы в случае отказа двигателя самолет не упал на жилые дома. В данном случае пилот как раз уходил от жилого сектора.

2. Если отказал двигатель - чья это ошибка?

- Кто проверяет техническое состояние самолета перед вылетом?

- Во-первых, у всех бортов малой авиации есть сервисное обслуживание, когда проходит дотошная проверка всех систем и состояния воздушного судна. Это что-то вроде техосмотра для машины, но в случае с самолетом за нарушения могут быть более серьезные последствия, вплоть до уголовного дела. Должны быть документы, подтверждающие, что самолет соответствует, допущен к эксплуатации. А проверка самолета непосредственно перед вылетом - это обязанность пилота.

Предварительно причиной трагедии называют отказ двигателя. Фото: МЧС России/ТАСС

3. Бывают ли нарушения, когда проблемы самолета не выявляют?

- Да, разгильдяйство тоже случается. Например, в 2017 году в Подмосковье разбился самолета Ан-2, который во время «авиашоу» пытался сделать «бочку». (Оба пилота погибли, - Авт.). А потом стало известно, что самолет для этого шоу досрочно выдернули с завода, где он проходил определенные мероприятия. То есть, по бумагам он даже не был допущен к эксплуатации.

4. Почему перед трагедией самолет резко «клюнул» вниз?

- Это как раз говорит о том, что пилот уводил самолет от жилых домов и от трассы, где было много людей. Если бы он шел прямо, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но возможно убить людей. Пилот начал отворачивать на 80-90 градусов. Но при отвороте самолет теряет скорость и в итоге ее может не хватить. Это риск. И пилот об этом знал. Поэтому как летчик я могу сказать, что погибший пилот совершил Поступок.

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