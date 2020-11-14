Путин сообщил о возросших угрозах в Восточной Азии после выхода США из ДРСМД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил о возросших рисках и угрозах в военно-политической области в Восточной Азии после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В том числе это касается и военно-политической области, где риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки ДРСМД», - сказал глава государства на Восточноазиатском саммите (ВАС).

Российский лидер отметил, что Москва в целях стабилизации ситуации и для того, чтобы предотвратить «новый виток гонки вооружений» в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока от таких мер будет воздерживаться Вашингтон. Путин добавил, что Россия открыты к «серьезному разговору» по данному вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, российский лидер направил в ряд стран-членов НАТО предложение ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и некоторых других регионах. Однако Генсекретарь альнянса Йенс Столтенберг назвал это нереальным и в очередной раз обвинил Москву в нарушение ДРСМД.