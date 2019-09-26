В МИД РФ не удивились реакции НАТО на предложение о моратории на ракеты

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-26T09:24:57+03:00

МИД РФ не удивила реакция НАТО на предложение о моратории на ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Министерство иностранных дел не удивились отрицательной реакции НАТО на предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Да, мы ознакомились с самой первой реакцией, она напоминает компиляцию тех оценок, которые содержались в предыдущих документах», - сказал замглавы МИД.

Напомним, 25 сентября, российский лидер направил в ряд стран-членов Североатлантического альянса предложение ввести мораторий на размещение РСМД в Европе и некоторых других регионах. Однако Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвала такое предложение нереальным и заявил, что Россия уже якобы развернула SSC-8 в нарушение ДРСМД.

В конце августа текущего года Вашингтон объявили о своем выходе из договора о РСМД в одностороннем порядке, обвинив при это Москву в том, что она нарушала соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU