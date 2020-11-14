В Армении экс-глава СНБ задержан по обвинению в подготовке убийства Пашиняна

Артур Ванецян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Задержан бывший глава Службы национальной безопасности Армении и лидер партии «Отечество» Артур Ванецян, которого обвиняют в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщила адвокат задержанного Лусине Саакян.

Член совета партии «Отечества» Сос Акопян написал в Facebook, что власти страны пытаются всячески «обезглавить» партию.

Правоохранители проводят обыск в родительском доме Ванецяна.

Напомним, во вторник, 10 ноября, в силу вступил договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе. После заявлений о договоренностях по Карабаху недовольные соглашением в тот же день вышли на улицы Еревана, протестующие ворвались в здание правительства Армении. Протесты проходят на улицах армянской столицы каждый день, оппозиция требует отставки главы правительства.