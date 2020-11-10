Протестующие в Ереване после заявлений о Карабахе ворвались в здание правительства Армении

Протестующие ворвались в здание правительства Фото: Кадр видео

Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений о договоренностях по Карабаху.

Как передают местные СМИ, недовольные люди начали собираться на площади сразу же после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о прекращении огня в Карабахе. Митингующие выломали двери здания правительства и ворвались внутрь. На первом этаже разбили несколько стекол.

Между тем, еще одна группа протестующих направилась в сторону резиденции Пашиняна. Как сообщает Sputnik Армения, люди громко кричат, автомобилисты сигналят.