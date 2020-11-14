СНБ Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна

Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна

Как сообщили в СНБ, по подозрению в подготовке покушения на главу правительства задержаны бывший глава Службы национальной безопасности Армении и лидер партии «Отечество» Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член партии «Дашнакцутюн», командир добровольческого отряда.

По данным следствия, подозреваемые собирались лишить жизни Пашиняна и узурпировать власть. Сотрудники СНБ нашли при обысках автоматическое и стрелковое оружие, патроны и гранаты.

Напомним, в субботу, 14 ноября, по обвинению в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Армении был задержан Ванецян. Член совета партии «Отечества» Сос Акопян заявил, что таким образом власти страны пытаются всячески «обезглавить» партию.