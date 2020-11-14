Что происходит в сборной России по футболу перед матчем с Турцией: последние новости на 14 ноября 2020

Денис Черышев готов играть за сборную России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 15 ноября, сборная России по футболу проведет свой предпоследний в 2020-м, коронавирусном, году, официальный поединок. В рамках Лиги Наций наши проведут встречу с Турцией. Прошлая встреча нашей команды против Молдовы, напомним, завершилась вничью 0:0.

Накануне поединка "КП" поведала о том, почему эта встреча крайне важна для команды Станислава Черчесова. Главное - благодаря успеху в матче с Турцией нам будет более благосклонная жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022. Она пройдет 7 декабря 2020 года.

На пресс-конференции перед игрой с Турцией Станислав Черчесов сказал, что вопрос о капитане - не стоит на повестке дня. Пока нет Дзюбы, у нас главным будет защитник "Спартака" Георгий Джикия.

Напомним, матч Турция - Россия пройдет вечером 15 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени в Стамбуле. Прямая видеотрансляция поединка - на Первом канале. На сайте KP.RU - прямая онлайн-трансляция поединка. За ней можно следить, параллельно смотря игру по телевизору.