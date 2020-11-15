Эксперт рассказал, что о нас могут узнать мошенники по номеру телефона

По номеру телефона мошенники могут получить больше личной информации о вас, чем может показаться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказывается, номер телефона может рассказать о владельце устройства гораздо больше, чем кажется обычному человеку. Об этом предупредил россиян гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт перечислил сведения, которые могут получить злоумышленники только по номеру нашего телефона: фамилию, имя и отчество владельца, паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты. Эта информация уже позволяет выяснить, есть ли у потенциальной жертвы в собственности недвижимость или автомобиль, а также многое другое.

При этом специалист в беседе с агентством «Прайм» с сожалением констатировал, что большая часть баз данных открыта для любого гражданина, имеющего доступ к паспортным данным.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников и назвал способ узнать их номер. Он отметил, что сейчас в России настолько высока активность различных телефонных аферистов, что дабы не попасться на их уловки и избежать обмана лучше всего вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров.