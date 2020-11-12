Мошенники придумали новый способ обмана россиян по телефону Фото: Иван МАКЕЕВ

Мошенники придумали новый и весьма изощренный способ обманывать россиян по телефону. Начинает атака традиционным для злоумышленников образом, жертве сообщают о попытке украсть деньги с карты. Однако после этого в ходе идет неожиданное предложение: проследовать в ближайшее отделение банка. О способен телефонного мошенничества рассказали эксперты компании «Инфосистемы Джет» в своем исследовании.

- Преступники сперва просят подтвердить какой-то денежный перевод, сообщают о попытке украсть деньги и… просят проследовать в сам банк. Они выясняют, сколько человеку нужно времени, чтобы добраться до отделения. На полпути они перезванивают и заявляют, что в сомнительной операции заподозрены сотрудники банка, куда направляется жертва, - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

После этого жертву убеждают немедленно перевести деньги с карты на защищенный счет через мобильный банк. Человеку диктуют номер карты, привязанный к этому «защищенному счету». В случае блокировки операции жертве предупреждают, что ему могут позвонить те самые «неблагонадежные» сотрудники банка.

Эксперты в случае возникновения таких ситуаций порекомендовали сразу же прекратить разговор и позвонить в банк по официальному номеру.

Ранее россиян предупреждали о новом способе мошенничества через интернет: преступники создали фейковый сайты под видом СМИ на несуществующей платформе «Газпрома».