Министр здравоохранения Украины нашел «позитив» в заражении коронавирусом Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, получивший положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции нового типа, нашел «позитив» в своем заболевании. По его словам, это помогает ему пройти путь пациента.

«Болеть, как и кому угодно, мне не нравится, но во всем пытаюсь искать и позитив. И нашел его в этот раз. За все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами докторов. Теперь у меня есть возможность пройти эту ситуацию глазами пациента», - заявил министр в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Кроме того, глава Минздрава незалежной рассказал, какие проблемы в здравоохранении страны ему удалось увидеть в начале своего лечения. Так, когда он позвонил на «горячую линию», то узнал, что декларацию с семейным врачом подписать онлайн невозможно, и пообещал разобраться с этой проблемой на этой неделе.

Напомним, о коронавирусе Степанова стало известно в субботу, 14 ноября. Н сообщил, что продолжит работу, но в дистанционном режиме. Не так давно президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем положительном тесте на коронавирус. Чуть позже глава офиса украинского лидера Андрей Ермак также сообщил, что заразился инфекцией.