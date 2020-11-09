Коронавирус у Владимира Зеленского: президент чувствует себя хорошо

Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус был обнаружен у Владимира Зеленского. Об этом сообщил сам президент Украины в понедельник 9 ноября. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», - написал президент в своем Facebook.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время инфекцией заразилось свыше 50 миллионов человек, более 1,2 миллионов стали жертвами новой инфекции.

Ранее, 9 ноября 2020 года, поступило сообщение о том, что власти Украины вводят в стране карантин выходного дня.