Попова назвала регионы России с растущей заболеваемостью коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наиболее высокие показатели распространения коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдают в четырех регионах страны. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В список субъектов с растущей заболеваемостью COVID-19 вошли Республика Карелия, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО и Мурманская область.

Глава ведомства отметила, что сейчас на стадии снижения заболеваемости находятся три субъекта России, на стадии стабилизации 55 регионов, а в стадии продолжающегося роста 25. При этом на территории двух российских регионов наблюдается замедление роста числа заболевших коронавирусом, зарегистрированное за сутки.

Анна Попова добавила, что в некоторых регионах стал активно вводить новые ограничения, что помогло стабилизировать ситуацию с пандемией, однако эпидемиологическая обстановка по-прежнему тяжелая. Она отметила, что в большинстве регионов охват тестированием на наличие коронавируса выше установленного минимума – не менее 200 исследований на сто тысяч человек в сутки.

Ранее Анна Попова также сообщила, что в России станет возможной выписка пациентов с одним отрицательным тестом после прохождения лечения от коронавируса.