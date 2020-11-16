Пациенты, переболевшие коронавирусом, смогут выписываться после одного отрицательного теста

Выписка пациентов с COVID-19 стала возможна после одного отрицательного теста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России станет возможной выписка пациентов с одним отрицательным тестом после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сказано в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

- Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью, допуск в организованные коллективы после проведенного лечения и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования, - сказано в тексте постановления.

Отмечается также, что при положительном результате теста следующий проведут только через три дня.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Роспотребнадзор обязал выполнять тестирование на коронавирус в течение 48 часов. В постановлении также сказано, что минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тысяч человек.