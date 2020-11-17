Никаких рукопожатий и многоразовой посуды: Бизнес ввел свои ограничения по COVID-19

Бизнес ввел свои ограничения по COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опасаясь повторного локдауна бизнес идет на добровольное ужесточение мер по коронавирусу. Чтобы избежать приостановки работы, сотрудникам запрещают рукопожатия, использование многоразовой посуды и вводят «горячие линии», куда можно сообщить о нарушениях со стороны работников торговых сетей или представителей общепита.

В Минэкономразвития отметили позитивный эффект от подобной самодисциплины, собрали все меры в единую презентацию-рекомендацию и призвали присоединиться всех участников рынка.

Сейчас все предприятия обязаны дезинфицировать помещения, следить за наличием масок у персонала. Продуктовые компании совокупно тратят на это 2,1 млрд рублей в месяц, непродуктовые — более 3 млрд рублей. Такие цифры назвали в Ассоциации компаний розничной торговли.

Теперь правил добавится, а вместе с ними и контроля. Например, электронная торговля предлагает закрепить специальные «коронавирусные» стандарты работы, а контроль возложить на граждан. Покупатели смогут заявлять о нарушениях на «горячую линию».

Ассоциация владельцев кинотеатров увеличила интервалы между сеансами, чтобы успевать проводить дополнительную обработку залов.

Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) настаивает на мытье рук сотрудников каждые 30 минут, а также дезинфицировании столов после каждого гостя.

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) минимизировала переговоры между сотрудниками, тактильные контакты ( рукопожатия) и рекомендовал использовать только одноразовую посуду.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) тоже решили начать с посуды и отказались от стаканчиков в кулерах в фитнес-клубах. А еще рекомендовали клиентам предварительно сообщать о своем посещении, чтобы избежать массового скопления народа, пишет газета "Известия".

Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев отметил, что долго практиковать жесткие меры бизнесу не удастся. Но можно, например, перевести на удаленку максимальное число сотрудников. Это тоже позитивно скажется на ситуации.

Тем временем, отменой новогодних гуляний в столице сильно огорчены 32% москвичей, принявших участие в опросе сервиса Работа.ру. С пониманием к этой мере отнеслись 36% респондентов. Не пришлось менять свои планы на празднование 70% опрошенных граждан, сообщает телеканал "360".