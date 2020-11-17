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Политика

«Войны можно было бы избежать»: Путин рассказал о трудностях заключения мира в Карабахе

Президент отметил, что жертв было бы меньше, если бы принятые на прошлой неделе условия были согласованы ранее
Анастасия РЫШКОВА
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Путин отметил, что жертв было бы меньше, если бы принятые на прошлой недели условия были согласованы ранее.

Путин отметил, что жертв было бы меньше, если бы принятые на прошлой недели условия были согласованы ранее.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к окончательному урегулированию в Карабахе подходили несколько раз и войны можно было избежать, если бы нынешних договоренностей достигли раньше. Об этом президент сообщил в интервью телеканалу Россия 24.

«На мой взгляд, если бы это удалось сделать, то удалось бы достичь договоренностей на этой базе, и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден», — пояснил глава государства», - сказал президент.

Напомним, что 9 ноября, президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Основными условиями соглашения стали прекращение огня в Нагорном Карабахе и введение в регион российских миротворцев. Ранее Армения и Азербайджан нарушили все три соглашения принятые при участии России, Франции и США.