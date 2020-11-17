«Войны можно было бы избежать»: Путин рассказал о трудностях заключения мира в Карабахе

Путин отметил, что жертв было бы меньше, если бы принятые на прошлой недели условия были согласованы ранее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к окончательному урегулированию в Карабахе подходили несколько раз и войны можно было избежать, если бы нынешних договоренностей достигли раньше. Об этом президент сообщил в интервью телеканалу Россия 24.

«На мой взгляд, если бы это удалось сделать, то удалось бы достичь договоренностей на этой базе, и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден», — пояснил глава государства», - сказал президент.

Напомним, что 9 ноября, президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Основными условиями соглашения стали прекращение огня в Нагорном Карабахе и введение в регион российских миротворцев. Ранее Армения и Азербайджан нарушили все три соглашения принятые при участии России, Франции и США.