ООН благодарна России за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

ООН выразила благодарность России за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ООН выразила благодарность России за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил во вторник, 10 ноября, на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН с облегчением воспринял, что соглашение было достигнуто", - сказал он. "Мы очень благодарны властям России за то, что они сделали. Наше облегчение связано с надеждой на окончание страданий мирных жителей", - передает ТАСС слова Дюжаррика.

Он отметил, что управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас находится в контакте с представителями России, чтобы обсудить, как ОНН может поддержать соглашение.

Напомним, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев. По счету это уже четвертая мирная договоренность. Ранее Армения и Азербайджан нарушили все три соглашения принятые при участии России, Франции и США.