Названа цена Артема Дзюбы, за которую его можно купить у «Зенита» после интим-скандала

Нападающий Артем Дзюба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После интим-скандала с участием нападающего Артема Дзюбы появились слухи, что «Зенит» может попытаться продать игрока. Мол, ничего хорошего эта история имиджу команды не принесла. Тем временем сайт Transfermarkt, который рассчитывает цены на всех игроков мира, озвучил стоимость возможного перехода Дзюбы в другой клуб. В профиле игрока указана цифра: 12 млн евро.

- Думаю, что если к Дзюбе будет какой-либо интерес, если «Зенит» захочет его продавать, клуб в районе 10-12 миллионов евро за него затребует, - прокомментировал эту цифру в интервью kp.ru редактор русской версии сайта Transfermarkt Артем Заводник . - Это достаточно реалистичная стоимость.

При этом сам эксперт не особо верит, что дойдет до реального трансфера.

- Если бы такие мысли были у клуба, они вряд ли бы так сейчас старались помочь ему спасти репутацию. Не было бы такой большой общественной поддержки для Дзюбы. Мы же видели, как они поступили с Кокориным - по-тихому футболиста слили в другой клуб. И все.

Еще один важный нюанс, на который обращает внимание Артем Заводник - лимит на легионеров, который действует в России. По правилам, команда может внести в заявку на сезон только 8 иностранцев, не больше. Поэтому каждый боеспособный россиянин на особом счету.

- Дзюбу будут продавать, надо кого-то найти с русским паспортом ему на замену. Варианты можно пересчитать по пальцам одной руки. И все они уступают пока что Дзюбе. У того же «Спартака» нереально будет Соболева перекупить. А если говорить о рынках, которым может быть интересен Дзюба, это в первую очередь рынки, где практикуют силовой футбол. Та же Англия, к примеру. Опять же надо понимать, какие клубы будут в нем заинтересованы. Это точно будут не топ-клубы Англии, не из первой восьмерки. Или такие чемпионаты, как Турция, Китай, Арабские Эмираты, где любят статусных игроков, где он на своем уровне может показывать результат.

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