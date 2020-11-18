После такого только в Китай: Куда могут продать Дзюбу после скандала с интимным видео

Если же «Зенит» все-таки готов выставить Дзюбу на трансфер, скорее всего, его не станут предлагать клубам из России - чтобы не усиливать конкурентов Фото: REUTERS

После громкого скандала с интимным видео, где футболист «Зенита» Артем Дзюба «играет» руками, появились разговоры о том, что клуб не прочь продать спортсмена. Новый контракт, рассчитанный на два года, стороны подписали еще в декабре 2019-го. По слухам, в Питере Дзюба получает 3,6 млн евро в год. Но видео с участием капитана - серьезный удар по имиджу российского топ-клуба. Говорят, что в руководстве команды по этому поводу переживают. Хотя публично слухи о возможной продаже Артема опровергли, но чаще всего дыма без огня ведь не бывает…

Если же «Зенит» все-таки готов выставить Дзюбу на трансфер, скорее всего, его не станут предлагать клубам из России - чтобы не усиливать конкурентов. Тогда куда? В каких чемпионатах ждут-не дождутся нашего Дзюбу? Об этом корреспондент kp.ru поговорил с Артемом Заводником, главным редактором русской версии сайта Transfermarkt - это международный портал, где просчитывают цены на футболистов и знают все о возможных переходах.

«ИСТОРИЯ С КОКОРИНЫМ - ЭТО ДРУГОЕ»

- Вообще подобные скандалы как-то влияют на стоимость игроков и интерес к ним со стороны других команд?

- Как правило, не особо они влияют. Это все-таки личная жизнь футболиста. Если это никак не сказывается на том, как он играет, на его показателях, тогда это не влияет на стоимость. В случае с Кокориным и Мамаевым ситуация реально сказалась - они перестали играть, сидели в колонии, потом их дисквалифицировали. Но, например, в случае с Глушаковым или с Бензема это никак не сказалось на интересе к футболистам и их трансферной стоимости. Конечно, если это совсем уж красивый случай, это может повлиять на какие-то имиджевые истории - топ-клубы могут еще подумать. Остальным все равно.

Тут нужно объяснить. Футболиста «Спартака» (на тот момент) супруга вроде как застукала в бане с другой женщиной. Видео улетело в Сеть. Потом был громкий развод, во время которого всплывали записи телефонных разговоров, в которых Денис Глушаков угрожал матери своих детей. Игроку после этой истории пришлось перейти в другой клуб, в том числе из-за давления болельщиков.

Артем Заводник Фото: Личный Архив

Что касается француза Карима Бензема, он якобы озвучил другому футболисту сборной Франции Матье Вальбуэна условия шантажистов, которые получили видео, где Вальбуэна в постели с проституткой, и угрожали выложить его в Интернет. Бензема грозил тюремный срок, но обошлось. Правда, из сборной его после этой истории выгнали. Именно по этическим соображениям.

АРТЕМ СТОИТ 12 МЛН ЕВРО

- На сайте Transfermarkt указано, что цена Дзюбы - 12 млн евро. Как вы думаете, это на самом деле те деньги, за которые его кто-либо готов купить?

- Это ориентировочно. Но я думаю, что если к Дзюбе будет какой-либо интерес, если «Зенит» захочет его продавать, клуб в районе 10-12 миллионов евро за него затребует, да. Это достаточно реалистичная стоимость. Но лично я не думаю, что клуб хочет его продавать. Если бы это было так, они вряд ли бы так сейчас старались помочь ему спасти репутацию. Не было бы такой большой общественной поддержки для Дзюбы. Мы же видели, как они поступили с Кокориным - по-тихому футболиста слили в другой клуб. И все.

- Есть еще один момент, - продолжает Заводник. - Лимит на легионеров. (В России в заявке клуба на сезон могут быть не больше 8 иностранцев и не менее 17 россиян, - Авт.). Если Дзюбу будут продавать, надо кого-то найти с русским паспортом ему на замену. Варианты можно пересчитать по пальцам одной руки. И все они уступают пока что Дзюбе. У того же «Спартака» нереально будет Соболева перекупить. А если говорить о рынках, которым может быть интересен Дзюба, это в первую очередь рынки, где практикуют силовой футбол. Та же Англия, к примеру. Опять же надо понимать, какие клубы будут в нем заинтересованы. Это точно будут не топ-клубы Англии, не из первой восьмерки. Или такие чемпионаты, как Турция, Китай, Арабские Эмираты, где любят статусных игроков, где он на своем уровне может показывать результат.

КИТАЙ ИЛИ АНГЛИЯ?

- После ЧМ-2018 Дзюбой активно интересовались в Китае. По слухам, предлагали зарплату в 2 раза больше российской. Как себя сейчас, после пандемии, чувствует чемпионат Китая? Подобные предложения ещё могут быть актуальны?

- Скажем так, из-за пандемии немножко затормозилось, но китайская экономика очень быстро оклемалась. Она сейчас снова идет на подъем. Это, наверное, в следующем году будет единственная экономика, которая вырастет. Думаю, что там (в футболе, - Авт.) особо ничего не изменится и у них по-прежнему будет интерес к большим европейским игрокам. Вот этот чемпионат у них был немножко непонятным по структуре. (16 команд разделили на две группы, матчи которых игрались в одном городе. Затем восьмерка лучших провела плей-офф, начиная с четвертьфинала, - как в кубке, - Авт.). Следующий чемпионат будет уже полноценным, как я понимаю. Я думаю, что клубы продолжат усиливаться футболистами из Европы.

- То есть, там после пандемии даже по зарплатам ничего не изменилось?

- Нет, игроки во время карантина полностью получали свою зарплату, никаким образом это на них не сказалось.

- Кто еще интересовался Дзюбой после чемпионата мира? Он много сам говорил об английском «Тоттенхэме» - но многие подозревают, что это либо его фантазии, либо кто-то из окружения наплел.

- Я не думаю, что это его фантазии, он бы в таком случае не говорил об этом публично. Думаю, кто-то ему сказал. Но надо понимать, как работают европейские команды. У них есть шорт-лист (список из 3-4 игроков, которые интересны клубу на определенную позицию, - Авт.), а есть расширенный список. В него входят 10-12 футболистов, которые по амплуа, по своим игровым показателям, по стилю интересны клубу. Наверное, Дзюба в этот расширенный список попал. Но это не означает, что он был в шорт-листе. После травмы Харри Кейна «Тоттенхэм» действительно искал центрального столба, силового нападающего, на которого можно грузить мячи.

Насколько это правда или нет (то, что у «Тоттенхэма» в списке был Дзюба, - Авт.) знает только селекционный отдел клуба. Но после чемпионата мира был интерес от нескольких клубов из Англии, от команд из второй части таблицы, мало интересные самому Дзюбе с точки зрения амбиций. Было еще несколько команд из Италии, в частности римский «Лацио» им интересовался. Но все это на уровне… Надо понимать, что есть реальный интерес, когда команды уже вступают в переговоры, или просто интерес в виде разговоров, на уровне слухов. Никто не делал предложения, не выходил на его представителей. Скорее всего, их (предложений, - Авт.) не было.

«ЗАХОЧЕТ ЛИ ОН САМ УЕЗЖАТЬ?»

- Сейчас приближается зимняя пауза, скоро трансферное окно будет открыто. Эти слухи о том, что «Зенит» может быть будут рассматривать варианты, они могут спровоцировать новую волну интереса к игроку? Или все-таки уже возраст?

- Я, если честно, не думаю, что так произойдет. Вы сами сказали - возраст. 32 года. Сложно поверить, что кто-то даст ему какой-то долгосрочный контракт, тем более с его представлением о зарплате. Тяжело будет кому-то из клубов предложить такого игрока. Поэтому только Китай и Англия, где даже команды из нижней части таблицы зарабатывать хорошие деньги на телеправах. Но захочет ли сам Дзюба «на старости лет» уходить в какой-то середняк английского чемпионата, бороться за выживание?

- Мы примерно понимаем функционал, возможности Дзюбы и его нынешнее состояние, - в каком чемпионате он мог бы быть так же эффективен именно по стилю, по игровой модели?

- В первую очередь по стилю ему подходит британский футбол. Он сам не раз говорил, что этот футбол ему нравится. Но думаю, что в Германии он тоже пришелся бы ко двору. Потому что там есть команды, которые практикуют такую игру с силовым таранным форвардом. Тот же «Вольфсбург», например, очень любит такими футболистами играть.

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