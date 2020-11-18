Кремль объяснил высокую заболеваемость политиков коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле объяснили высокую заболеваемость губернаторов и парламентариев коронавирусной инфекцией тем, что их работа предусматривает большое количество контактов. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что российские политики работают даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации и не могут позволить себе просто «запереться дома и сидеть только на телефонах».

- Характер работы губернаторов и парламентариев предусматривает множественные контакты. Поэтому, конечно же, несмотря на все предпринятые меры безопасности, у них есть большой риск заразить коронавируса, - объяснил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что у всех россиян разная работа, и кто-то трудится в замкнутых коллективах или с большим количеством контактов.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что на сегодняшний день переболели или болеют коронавирусной инфекцией 130 депутатов, при этом 28 из них госпитализированы в больницы. Спикер призвал политиков строго придерживаться регламента и сокращать время своих выступлений, чтобы остановить распространение инфекции.