Володин назвал число переболевших коронавирусом депутатов Госдумы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже 117 депутатов российской Государственной думы перенесли коронавирусную инфекцию или болеют в настоящее время. Об этом во вторник, 10 ноября, рассказала спикер нижней палаты Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

- Если брать с учетом тех, кто более сегодня, то получается 117 депутатов – это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто сейчас заражен. Пик был на прошлой неделе – тогда болело 42 депутата. Сегодня на больничных койках находятся 38 человек, - сообщил Вячеслав Володин. Напомним, что в Государственной думе всего 450 депутатов.

Напомним, что за минувшие сутки российские врачи выявили еще 20 977 случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились более 1,8 миллиона россиян. Роспотребнадзор сообщил, что пока рано говорить о пике заболеваемость, ведь эпидемиологическая ситуация остается нестабильной.