Президент Армении наградил членов экипажа сбитого Азербайджаном российского вертолета Ми-24 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Армении Армен Саркисян принял решение наградить членов экипажа сбитого Азербайджаном из зенитно-ракетного комплекса российского вертолета Ми-24. Об этом сообщили в президентской пресс-службе.

Как говорится в сообщении, «за храбрость и преданность при выполнении служебных обязанностей» российские пилоты получили медали «За боевые заслуги». Награду получил пилот-оператор старшего лейтенант Владислав Грязин, а командир вертолетного звена вертолетной эскадрильи майор Юрий Ищук и техника-инструктор старшего лейтенант Роман Федин получили награды посмертно.

Напомним, 9 ноября российский вертолет Ми-24 был ошибочно сбит из зенитно-ракетного комплекса Азербайджана. Баку признало факт происшествия, и сообщил, что выплатит компенсации. Как писал сайт kp.ru, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль Оглы заявил о готовности Баку «на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству».

По официальным данным, воздушное судно сопровождало автоколонну российской военной базы, расположенной на территории Армении. В результате авиакатастрофы погибли два летчика, один выжил и находится в состоянии средней степени тяжести