Размер компенсации за сбитый Азербайджаном российский вертолет Ми-24 еще не определили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Размер компенсации за сбитый Баку из зенитно-ракетного комплекса российский вертолет Ми-24 еще не определили. Об этом сообщил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль Оглы.

«Азербайджанская сторона готова на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству. Пока это не определено», - прокомментировал дипломат вопрос о размере компенсации.

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, российский вертолет Ми-24 был ошибочно сбит из зенитно-ракетного комплекса Азербайджана. Баку признало факт происшествия, и заявил, что выплатит компенсации.

По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной на территории Армении. На борту российского военного судна находились трое летчиков. В результате происшествия двое погибли, один выжил и находится в состоянии средней степени тяжести